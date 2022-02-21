В Тульской области снижается заболеваемость ковидом среди взрослых и детей, кроме туляков 65+
Об этом на оперативном совещании рассказала заместитель руководителя Роспотребнадзора Марина Безбородова.
В регионе сохраняется на высоком уровне заболеваемость коронавирусом и ОРВИ. Вместе с тем на прошлой неделе зарегистрировано снижение числа заболевших гриппом и ОРВИ. Незначительно, но снижаются цифры по ковиду.
На прошлой неделе зарегистрировано 13 790 заболевших ковидом.
Марина Безбородова рассказала, что снижение заболеваемости ковидом отмечается среди взрослых разных возрастных групп, а также среди детей.
Исключение составляют люди старше 65 лет: в этой группе заболеваемость на 3% выше, чем на предыдущей неделе.
Вторую неделю в регионе снижается число заболевших гриппом и ОРВИ. Цифры Myslo публиковал здесь.
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