В Тульской области снижается заболеваемость ковидом среди взрослых и детей, кроме туляков 65+

Об этом на оперативном совещании рассказала заместитель руководителя Роспотребнадзора Марина Безбородова.

В регионе сохраняется на высоком уровне заболеваемость коронавирусом и ОРВИ. Вместе с тем на прошлой неделе зарегистрировано снижение числа заболевших гриппом и ОРВИ. Незначительно, но снижаются цифры по ковиду.

На прошлой неделе зарегистрировано 13 790 заболевших ковидом.

Марина Безбородова рассказала, что снижение заболеваемости ковидом отмечается среди взрослых разных возрастных групп, а также среди детей.

Исключение составляют люди старше 65 лет: в этой группе заболеваемость на 3% выше, чем на предыдущей неделе.

Вторую неделю в регионе снижается число заболевших гриппом и ОРВИ. Цифры Myslo публиковал здесь.