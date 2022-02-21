новости
новости
Регистрация
«Накажи автохама»: пролетел по встречным трамвайным путям, на красный, мимо пешеходов

«Накажи автохама»: пролетел по встречным трамвайным путям, на красный, мимо пешеходов

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Один из наших постоянных авторов Павел К. прислал в редакцию запись с видеорегистратора своего авто. Кадры сняты вечером 20 февраля, на пересечении ул. Октябрьской и ул. Арсенальной в Туле.
 
«Kia Rio Р276МХ71 пролетел перекресток по встречным трамвайным путям, на красный. Это хорошо, что пешеходы успели разбежаться. За рулем находился мужчина лет 30», — сообщил автор видео.
 

 
 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

 

Сюжет: Накажи автохама
«Накажи автохама»: так торопился, что решил обогнать по встречке
Дежурная часть
«Накажи автохама»: так торопился, что решил обогнать по встречке
вчера, в 19:00, 17 1853 9
«Накажи автохама»: трое нарушителей парковки получили «письма счастья»
Дежурная часть
«Накажи автохама»: трое нарушителей парковки получили «письма счастья»
18 февраля, в 17:50, 84 2730 7
Конфликт на дороге в Туле: обидчивый «учитель» опубликовал запись со своего видеорегистратора
Дежурная часть
Конфликт на дороге в Туле: обидчивый «учитель» опубликовал запись со своего видеорегистратора
18 февраля, в 11:59, 133 7664 2
«Накажи автохама»: обидчивого из автошколы оштрафовали за нарушение правил маневрирования
Дежурная часть
«Накажи автохама»: обидчивого из автошколы оштрафовали за нарушение правил маневрирования
17 февраля, в 18:01, 29 2852 6
Все новости сюжета
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:11 +3
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области снижается заболеваемость ковидом среди взрослых и детей, кроме туляков 65+
В Тульской области снижается заболеваемость ковидом среди взрослых и детей, кроме туляков 65+
Из-за гриппа и ОРВИ в Туле приостановлены занятия в школе и детском саду
Из-за гриппа и ОРВИ в Туле приостановлены занятия в школе и детском саду
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.