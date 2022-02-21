«Накажи автохама»: пролетел по встречным трамвайным путям, на красный, мимо пешеходов

Один из наших постоянных авторов Павел К. прислал в редакцию запись с видеорегистратора своего авто. Кадры сняты вечером 20 февраля, на пересечении ул. Октябрьской и ул. Арсенальной в Туле.

«Kia Rio Р276МХ71 пролетел перекресток по встречным трамвайным путям, на красный. Это хорошо, что пешеходы успели разбежаться. За рулем находился мужчина лет 30», — сообщил автор видео.