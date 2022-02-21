Алексей Дюмин предложил пересмотреть действующие в Тульской области коронавирусные ограничения
На оперативном совещании обсудили противоковидные меры.
Губернатор предложил проанализировать противоковидные меры, которые действуют сейчас на территории нашего региона.
— Понятно, что мы действуем последовательно, рационально, учитывая, что любая запретительная мера, которую мы вводим, будет способствовать снижению заболеваемости.
С учетом существующей в регионе обстановки, тяжести заболевания ковидом, губернатор предложил проанализировать запретительные меры, перечисленные в указе.
— Либо мы их продлеваем и оставляем «полный пакет» запретов, либо какие-то пункты мы можем отменить, — сказал Дюмин.
Региональный оперштаб решил собраться в полном составе в конце этой недели и проанализировать существующие запреты.
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