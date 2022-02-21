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Из-за гриппа и ОРВИ в Туле приостановлены занятия в школе и детском саду
Фото из архива Myslo.

Из-за гриппа и ОРВИ в Туле приостановлены занятия в школе и детском саду

Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости в регионе.

За прошедшую неделю в Тульской области зарегистрировано 14 003 случая гриппа и ОРВИ. Это выше эпидпорога недели на 56,1%, но ниже предыдущей недели на 24,4%.
 
В областном центре заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю составила 7056 случаев (выше эпидпорога на 53,3%, но ниже предыдущей недели — на 22,9%). Относительно предыдущей недели заболеваемость снизилась во всех возрастных группах на 13−24%.
 
В связи с заболеваемостью ОРВИ образовательный процесс полностью приостановлен в одной дошкольной образовательной организации и в одной школе, частично в 6 группах шести детсадов и в 3 классах двух школ.
 
По данным лабораторного мониторинга на прошедшей неделе у заболевших подтверждались вирус грипп, А (H3N2) и вирусы негриппозной этиологии (риновирус, РС-вирус, аденовирус).
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