Из-за гриппа и ОРВИ в Туле приостановлены занятия в школе и детском саду

Фото из архива Myslo.

За прошедшую неделю в Тульской области зарегистрировано 14 003 случая гриппа и ОРВИ. Это выше эпидпорога недели на 56,1%, но ниже предыдущей недели на 24,4%.

В областном центре заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю составила 7056 случаев (выше эпидпорога на 53,3%, но ниже предыдущей недели — на 22,9%). Относительно предыдущей недели заболеваемость снизилась во всех возрастных группах на 13−24%.

В связи с заболеваемостью ОРВИ образовательный процесс полностью приостановлен в одной дошкольной образовательной организации и в одной школе, частично в 6 группах шести детсадов и в 3 классах двух школ.

По данным лабораторного мониторинга на прошедшей неделе у заболевших подтверждались вирус грипп, А (H3N2) и вирусы негриппозной этиологии (риновирус, РС-вирус, аденовирус).