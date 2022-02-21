Основатель тульского музея клоунов обвиняет цирк в том, что ему не дают забрать коллекцию

Как рассказал Myslo сам Валерий Акишин, вчера, 20 февраля, он приехал в цирк, чтобы начать вывозить свою коллекцию клоунов. По словам Валерия Алексеевича, решиться на такой шаг его заставило отсутствие конкретных шагов по решению проблемы со стороны руководства цирка.

- Я попросил своих друзей из Москвы, они приехали помочь мне упаковать коллекцию, — рассказал Акишин. — Часть коробок мы собрали и вынесли из здания цирка. Однако обратно нас уже не пустили, пришлось покупать билеты, чтобы войти внутрь снова.

Руководство цирка вызвало на место полицию. До выяснения всех обстоятельств коллекцию клоунов Акишину забрать не позволили.

- Неприятно, — говорит Валерий Акишин. — Как будто я ворую. Это моя коллекция, моя собственность, я собирал этих клоунов 50 лет. Да что там, это дело всей моей жизни! Теперь музей опечатан, 23 февраля он не откроется.

Как стало известно Myslo, 20 февраля сотрудники полиции действительно помогали обеспечить правопорядок в здании тульского цирка. Однако никаких процессуальных действий не предпринимали, не вмешиваясь в спор двух хозяйствующих субъектов.

Основатель музея клоунов рассказывает: чтобы упаковать и вывезти всю коллекцию, потребуется около 3 недель и две фуры. Шутка ли, там более 5000 экспонатов! Плюс витрины, запасники… Всё это владелец оценивает в полтора миллиона долларов.

Но, несмотря на всю серьезность, документально музей сейчас не оформлен никак. И никогда не был.

- Я творческий человек, мне жаль, но я действительно в этих юридических тонкостях, договорах и бумагах ничегошеньки не понимаю. Всегда всё было под честное слово, на устных договоренностях, — сетует Акишин.

По просьбе Myslo руководство Тульского цирка высказало свою позицию:

«Владелец частной коллекции фигурок клоунов Валерий Акишин принял решение о вывозе экспонатов из Тульского цирка, несмотря на достигнутые договоренности о сохранении коллекции в стенах цирка.

Не предупредив об этом администрацию, он вместе с четырьмя коллегами по приобретенным билетам прошел в цирк и во время представления начал собирать экспонаты коллекции. ФКП «Росгосцирк» не претендует на имущество третьих лиц. Однако настаивает на решении вопроса в правовом поле.

Требований со стороны ФКП «Росгосцирк» по выносу коллекции Валерию Акишину не поступало. Он действовал по собственной инициативе.

На данный момент площадь, на которой располагается коллекция, опечатана под роспись собственника. Без него к коллекции доступа не имеет никто, в том числе администрация цирка.

Напомним, 6 февраля Росгосцирк провел проверку в Тульском государственном цирке, в ходе которой было выявлено множество нарушений. Сотрудники цирка обнаружили захламленное коробками, вещами и экспонатами помещение. Сам Акишин Валерий Алексеевич в течении 6 лет незаконно проживал на территории цирка и осуществлял предпринимательскую деятельность — продавал сувенирную продукцию, не имея на то законных оснований».

Директор Тульского цирка Светлана Олейникова:

«Коллекция фигурок клоунов, которая расположилась в Тульском цирке, состоит из 7 тысяч экспонатов. Валерий Алексеевич решил забрать коллекцию из нашего цирка. Это его решение, и мы не можем ему препятствовать. Он может сделать это в удобное для него время в рабочие дни с 9.00 до 18.00».

Напомним, недавно в Тульском цирке разразился скандал. Основателя Музея клоунов Валерия Акишина внезапно выселили из здания цирка. Как выяснилось, коллекционер жил в помещении цирка несколько лет. Его коллекция, названная «музеем клоунов», не была оформлена надлежащим образом, но принимала посетителей.

Подробнее об этом Myslo писал здесь и здесь.