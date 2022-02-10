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Росгосцирк сохранит частную коллекцию фигурок клоунов в Тульском цирке
Фото из архива MySlo

Росгосцирк сохранит частную коллекцию фигурок клоунов в Тульском цирке

6 февраля Росгосцирк провел проверку в Тульском государственном цирке, в ходе которой было выявлено множество нарушений.

На втором этаже здания было обнаружено захламленное коробками, вещами и музейными экспонатами помещение. Во время осмотра также был обнаружен вентилятор, который работал в рядом с легковоспламеняющимися изделиями.

Помимо этого, в одном из помещений проживал бывший художественный руководитель и заместитель директора цирка Валерий Акишин. Он занял подвал, где хранил экспонаты из своей коллекции. Они находятся в здании Тульского цирка с 2016 года и занимают три помещения.

Предметы коллекции без права на экспонирование демонстрировались публике перед представлением, в антракте и после него. Также производилась продажа сувенирной продукции без права осуществления торговли.

– При размещении коллекции Тульским цирком были допущены грубейшие нарушения – как техники безопасности, так и финансово-хозяйственной деятельности. Росгосцирк держит ситуацию на контроле, уже принимаются меры по устранению выявленных нарушений, – сказал генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.

По его словам, руководство компании намерено сохранить уникальную коллекцию Валерия Акишина в Тульском цирке и направило учредителям и собственнику коллекции соответствующее предложение.

Кроме того, ситуацию прокомментировала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина:

– К нам обратился Валерий Акишин с просьбой найти в Туле помещение для показа своей экспозиции. Мы на связи с артистом, готовы подключиться и проработать возможные варианты решения вопроса.

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