Владелец коллекции клоунов Валерий Акишин: «Сегодня я наконец-то смогу зайти в цирк»

Фото из архива Myslo.

О том, как развивается история с коллекцией клоунов, Myslo рассказал сам Валерий Акишин.

— Вчера я встречался с министром культуры Тульской области Татьяной Рыбкиной, она очень серьезно вмешалась в наш конфликт с цирком. Мы совместно ищем пути решения, компромисс. Она общалась с Росгосцирком и руководством Тульского цирка по моему вопросу. Но самое главное для меня, что уже сегодня я смогу зайти в здание цирка: запретов нет. Для меня это очень важно, так как сегодня вечером состоится представление, будут зрители, и мне нужно контролировать процесс — следить за сохранностью моей коллекции клоунов, — сказал Валерий Алексеевич.

Напомним, на днях в Тульском цирке разразился скандал. Основателя Музея клоунов Валерия Акишина внезапно выселили из здания цирка. И самое главное — его не пускают к собственной коллекции, которую он собирал полвека по всему миру. Подробнее об этом Myslo писал здесь и здесь.