Массовые проверки в Туле: 23 февраля ГИБДД устроит облаву на пьяных водителей

Фото из архива Myslo.

23 февраля с 21 до 23 часов на ул. Тихмянова-Одоевское шоссе сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по г. Туле проведут массовые проверки водителей. Цель мероприятия — пресечение фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.