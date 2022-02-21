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Массовые проверки в Туле: 23 февраля ГИБДД устроит облаву на пьяных водителей
Фото из архива Myslo.

Массовые проверки в Туле: 23 февраля ГИБДД устроит облаву на пьяных водителей

В городе пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

23 февраля с 21 до 23 часов на ул. Тихмянова-Одоевское шоссе сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по г. Туле проведут массовые проверки водителей. Цель мероприятия — пресечение фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.
 
 
  • Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32−95−07 или 32−95−54.
  • Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−32−53 или 32−32−54.
  • Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32−38−38.
  • Для связи через мобильное приложение (WhatsApp, Viber): +7−999−374−36−13.

 

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