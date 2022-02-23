Музей клоунов предложили оставить в Тульском цирке

Фото из архива Myslo.

Министерство культуры Тульской области выступило площадкой для обсуждения вопроса определения коллекции Валерия Акишина — советского и российского артиста цирка, который за годы своей работы собрал более 5000 экспонатов клоунов.

Напомним , недавно в Тульском цирке разразился скандал. Основателя Музея клоунов Валерия Акишина внезапно выселили из здания цирка. Как выяснилось, коллекционер жил в помещении цирка несколько лет. Его коллекция, названная «музеем клоунов», не была оформлена надлежащим образом, но принимала посетителей.

На совещании под председательством министра культуры Татьяны Рыбкиной присутствовали директор Тульского цирка Светлана Олейникова, заместитель председателя областной Думы Александр Рем и Валерий Акишин, в режиме видеоконференцсвязи к обсуждению присоединились директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества министерства культуры РФ Оксана Косарева и первый заместитель генерального директора Росгосцирка Татьяна Бушкова.

Для детальной проработки вопроса коллекцию изучили эксперты филиала ГИМ в Туле и Тульского музейного объединения. Специалисты музейного дела отметили уникальность как самих экспонатов, так и их происхождения: коллекция включает в себя предметы из разных стран мира, уникальных по технике исполнения и истории.

Отметим, что сам Акишин оценивает свою коллекцию в полтора миллиона долларов.

В ходе встречи Росгосцирк предложил два приемлемых для каждой из сторон варианта оформления музея на территории Тульского цирка.

Обоюдным решением назначен период для детальной проработки аспектов в рамках правового поля, где благодаря опыту работы в сфере и необходимой правовой компетенции посредником выступит Александр Рем. Он предложил Акишину свое личное содействие в определении приемлемой для него формы хранения и использования личной коллекции.

Оксана Косарева высказала уверенную позицию Министерства культуры РФ во всесторонней поддержке артиста в юридически легитимном размещении коллекции и прав на нее.

Между участниками встречи налажен диалог и определена дорожная карта реализации принятых решений.