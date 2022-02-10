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Падение сосульки на ребенка: администрация МО Узловский район прокомментировала происшествие
Фото прокуратуры Тульской области.

Падение сосульки на ребенка: администрация МО Узловский район прокомментировала происшествие

Пострадавшая девочка находится в больнице. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Администрация МО Узловский район прокомментировала ЧП, которое накануне произошло в Узловой на ул. Беклемищева. Напомним, 9 февраля на 12-летнюю девочку упала сосулька. Пострадавшую госпитализировали.

Администрацией МО Узловский район регулярно проводится мониторинг соблюдения Правил благоустройства содержания территории в зимний период.

Комитет по муниципальному контролю и благоустройству администрации в адрес УК «Жилфонд» дважды — 31 января и 9 февраля — направлял требование по соблюдению Правил, а именно по нарушению в части невыполнения обязательств по уборке кровель от наледи и снега, — сообщает пресс-служба администрации МО Узловский район.

По факту происшествия Следственный комитет по Тульской области возбудил уголовное дело. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, изъяли документацию и назначили судебные экспертизы.


Фото пресс-службы СК РФ по Тульской области.
В ходе следствия будет дана правовая оценка действий лиц, ответственных за организацию работ по очистке дома от снега и наледи.
 
Также по данному факту Узловская межрайонная прокуратура проводит проверку управляющей компании ООО «УК «Жилфонд».
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