Падение сосульки на ребенка: администрация МО Узловский район прокомментировала происшествие
Пострадавшая девочка находится в больнице. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
Комитет по муниципальному контролю и благоустройству администрации в адрес УК «Жилфонд» дважды — 31 января и 9 февраля — направлял требование по соблюдению Правил, а именно по нарушению в части невыполнения обязательств по уборке кровель от наледи и снега, — сообщает пресс-служба администрации
По факту происшествия Следственный комитет по Тульской области возбудил уголовное дело. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, изъяли документацию и назначили судебные экспертизы.