Падение сосульки на ребенка: администрация МО Узловский район прокомментировала происшествие

Фото прокуратуры Тульской области.

Пострадавшая девочка находится в больнице. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Администрация МО Узловский район прокомментировала ЧП, которое накануне произошло в Узловой на ул. Беклемищева. Напомним, 9 февраля на 12-летнюю девочку упала сосулька. Пострадавшую госпитализировали.

— Администрацией МО Узловский район регулярно проводится мониторинг соблюдения Правил благоустройства содержания территории в зимний период.

Комитет по муниципальному контролю и благоустройству администрации в адрес УК «Жилфонд» дважды — 31 января и 9 февраля — направлял требование по соблюдению Правил, а именно по нарушению в части невыполнения обязательств по уборке кровель от наледи и снега, — сообщает пресс-служба администрации МО Узловский район.

По факту происшествия Следственный комитет по Тульской области возбудил уголовное дело. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, изъяли документацию и назначили судебные экспертизы.



Фото пресс-службы СК РФ по Тульской области.

В ходе следствия будет дана правовая оценка действий лиц, ответственных за организацию работ по очистке дома от снега и наледи.

Также по данному факту Узловская межрайонная прокуратура проводит проверку управляющей компании ООО «УК «Жилфонд».