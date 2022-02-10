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В Узловой на голову ребенка рухнула сосулька – девочка госпитализирована
фото: прокуратура Тульской области

В Узловой на голову ребенка рухнула сосулька – девочка госпитализирована

Прокуратура проводит по данному факту проверку.

9 февраля на улице Беклемищева в Узловой на голову 12 летней девочке упала сосулька с крыши дома №44. В настоящее время ребенок госпитализирован.
 
По данному факту Узловская межрайнная прокуратура проводит проверку ООО «УК Жилфонд»: 26 января руководителю фирмы было внесено представление с требованием очистить крышу вышеуказанного дома от снега и наледи.
 
По результатам проверки будут приняты дополнительные меры прокурорского реагирования.
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 12:18 0
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