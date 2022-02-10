В Узловой на голову ребенка рухнула сосулька – девочка госпитализирована

фото: прокуратура Тульской области

9 февраля на улице Беклемищева в Узловой на голову 12 летней девочке упала сосулька с крыши дома №44. В настоящее время ребенок госпитализирован.

По данному факту Узловская межрайнная прокуратура проводит проверку ООО «УК Жилфонд»: 26 января руководителю фирмы было внесено представление с требованием очистить крышу вышеуказанного дома от снега и наледи.

По результатам проверки будут приняты дополнительные меры прокурорского реагирования.