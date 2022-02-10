Проект «Императорский маршрут»: В Туле прошли мероприятия памяти Александра I

Мероприятия прошли в рамках федерального проекта «Императорский маршрут», который реализуется при поддержке правительства Тульской области и Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».

В колокольне Успенского собора Тульского кремля состоялась панихида об упокоении Государя Императора Александра I. А в музейно-выставочном комплексе экспонировалась выставка, посвященная его памяти.

От имени губернатора Алексея Дюмина гостей и участников выставки приветствовала заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова. Она зачитала приветственный адрес главы региона. В нем, в частности, говорится:

«В нашем регионе выставка проходит в рамках федерального проекта «Императорский маршрут», куратором которого Тульская область стала в 2021 году.

Александр I — яркий император-реформатор, с именем которого связаны: победа России над армией Наполеона, расширение границ нашего государства, укрепление позиций страны на международной арене. Благодаря императору в Туле был открыт Александровский кадетский корпус — первое губернское военное учебное заведение, призванное усилить систему подготовки офицерских кадров в России.

Пусть эта выставка привлечет внимание наших граждан, особенно молодёжи, к изучению истории Отечества. Важно, чтобы нынешние и будущие поколения знали свою историю и гордились своей страной».

Губернатор поблагодарил организаторов выставки и лично председателя Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анну Громову за уникальный выставочный проект и развитие «Императорского маршрута».

По словам руководителя региональных программ Фонда Сусанны Старцевой, «Императорский маршрут» объединяет 22 региона. Тульская область активно включилась в работу и предлагает другим регионам-участникам новые формы сотрудничества. Сусанна Старцева отметила важность сегодняшней выставки и круглого стола для молодежи, поблагодарила Губернатора Алексея Дюмина и правительство Тульской области за активную работу.

Выставка состоит из двух частей.

Первая — передвижная стендовая экспозиция «Святой благоверный князь Александр Невский — небесный покровитель русских императоров», представленная Фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». Она рассказывает о периоде правления святых благоверных государей Александров — от Александра I до Александра III, а также Николае II, подвижнической и просветительской деятельности представителей Императорского Дома Романовых, связанной с именем Александра Невского. Отдельный раздел экспозиции посвящен истории создания благотворительных учреждений в честь Александра Невского.

Вторая называется «Александр I. Отражения» и состоит из уникальных исторических документов — экспонатов фондов Тульского музейного объединения, Тульского областного архива, регионального библиотечно-информационного комплекса и частных коллекций.

Участники круглого стола «Сфинкс, не разгаданный до гроба»: духовные искания и государственные деяния императора Александра I» обсудили роль Александра I в истории России и Тульской области в частности.

В режиме видеоконференцсвязи в нем приняли участие ученые из различных регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Тулы.