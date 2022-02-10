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Проект «Императорский маршрут»: В Туле прошли мероприятия памяти Александра I

Проект «Императорский маршрут»: В Туле прошли мероприятия памяти Александра I

Они состоялись сегодня, 10 февраля, в Тульском кремле.

Мероприятия прошли в рамках федерального проекта «Императорский маршрут», который реализуется при поддержке правительства Тульской области и Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».
 
В колокольне Успенского собора Тульского кремля состоялась панихида об упокоении Государя Императора Александра I. А в музейно-выставочном комплексе экспонировалась выставка, посвященная его памяти.
 
От имени губернатора Алексея Дюмина гостей и участников выставки приветствовала заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова. Она зачитала приветственный адрес главы региона. В нем, в частности, говорится:
 
«В нашем регионе выставка проходит в рамках федерального проекта «Императорский маршрут», куратором которого Тульская область стала в 2021 году.
 
Александр I — яркий император-реформатор, с именем которого связаны: победа России над армией Наполеона, расширение границ нашего государства, укрепление позиций страны на международной арене. Благодаря императору в Туле был открыт Александровский кадетский корпус — первое губернское военное учебное заведение, призванное усилить систему подготовки офицерских кадров в России.
 
Пусть эта выставка привлечет внимание наших граждан, особенно молодёжи, к изучению истории Отечества. Важно, чтобы нынешние и будущие поколения знали свою историю и гордились своей страной».
 
Губернатор поблагодарил организаторов выставки и лично председателя Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анну Громову за уникальный выставочный проект и развитие «Императорского маршрута».
 
По словам руководителя региональных программ Фонда Сусанны Старцевой, «Императорский маршрут» объединяет 22 региона. Тульская область активно включилась в работу и предлагает другим регионам-участникам новые формы сотрудничества. Сусанна Старцева отметила важность сегодняшней выставки и круглого стола для молодежи, поблагодарила Губернатора Алексея Дюмина и правительство Тульской области за активную работу.
 
Выставка состоит из двух частей.
 

Первая — передвижная стендовая экспозиция «Святой благоверный князь Александр Невский — небесный покровитель русских императоров», представленная Фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». Она рассказывает о периоде правления святых благоверных государей Александров — от Александра I до Александра III, а также Николае II, подвижнической и просветительской деятельности представителей Императорского Дома Романовых, связанной с именем Александра Невского. Отдельный раздел экспозиции посвящен истории создания благотворительных учреждений в честь Александра Невского.

Вторая называется «Александр I. Отражения» и состоит из уникальных исторических документов — экспонатов фондов Тульского музейного объединения, Тульского областного архива, регионального библиотечно-информационного комплекса и частных коллекций.

Участники круглого стола «Сфинкс, не разгаданный до гроба»: духовные искания и государственные деяния императора Александра I» обсудили роль Александра I в истории России и Тульской области в частности.

В режиме видеоконференцсвязи в нем приняли участие ученые из различных регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Тулы.

 

Галерея
Проект «Императорский маршрут»: В Туле прошли мероприятия памяти Александра I, Фото: 1
Проект «Императорский маршрут»: В Туле прошли мероприятия памяти Александра I, Фото: 2
Проект «Императорский маршрут»: В Туле прошли мероприятия памяти Александра I, Фото: 3
Проект «Императорский маршрут»: В Туле прошли мероприятия памяти Александра I, Фото: 4
Проект «Императорский маршрут»: В Туле прошли мероприятия памяти Александра I, Фото: 5
Проект «Императорский маршрут»: В Туле прошли мероприятия памяти Александра I, Фото: 6
Проект «Императорский маршрут»: В Туле прошли мероприятия памяти Александра I, Фото: 7
Проект «Императорский маршрут»: В Туле прошли мероприятия памяти Александра I, Фото: 8
Проект «Императорский маршрут»: В Туле прошли мероприятия памяти Александра I, Фото: 9
Проект «Императорский маршрут»: В Туле прошли мероприятия памяти Александра I, Фото: 10
Проект «Императорский маршрут»: В Туле прошли мероприятия памяти Александра I, Фото: 11
Проект «Императорский маршрут»: В Туле прошли мероприятия памяти Александра I, Фото: 12
Проект «Императорский маршрут»: В Туле прошли мероприятия памяти Александра I, Фото: 13
Проект «Императорский маршрут»: В Туле прошли мероприятия памяти Александра I, Фото: 14
Проект «Императорский маршрут»: В Туле прошли мероприятия памяти Александра I, Фото: 15
Проект «Императорский маршрут»: В Туле прошли мероприятия памяти Александра I, Фото: 16
Проект «Императорский маршрут»: В Туле прошли мероприятия памяти Александра I, Фото: 17
Проект «Императорский маршрут»: В Туле прошли мероприятия памяти Александра I, Фото: 18
Проект «Императорский маршрут»: В Туле прошли мероприятия памяти Александра I, Фото: 19
Проект «Императорский маршрут»: В Туле прошли мероприятия памяти Александра I, Фото: 20
Проект «Императорский маршрут»: В Туле прошли мероприятия памяти Александра I, Фото: 21
Проект «Императорский маршрут»: В Туле прошли мероприятия памяти Александра I, Фото: 22
Проект «Императорский маршрут»: В Туле прошли мероприятия памяти Александра I, Фото: 23
Проект «Императорский маршрут»: В Туле прошли мероприятия памяти Александра I, Фото: 24
Проект «Императорский маршрут»: В Туле прошли мероприятия памяти Александра I, Фото: 25
Проект «Императорский маршрут»: В Туле прошли мероприятия памяти Александра I, Фото: 26
Проект «Императорский маршрут»: В Туле прошли мероприятия памяти Александра I, Фото: 27
Проект «Императорский маршрут»: В Туле прошли мероприятия памяти Александра I, Фото: 28
Проект «Императорский маршрут»: В Туле прошли мероприятия памяти Александра I, Фото: 29
Проект «Императорский маршрут»: В Туле прошли мероприятия памяти Александра I, Фото: 30
Проект «Императорский маршрут»: В Туле прошли мероприятия памяти Александра I, Фото: 31
Проект «Императорский маршрут»: В Туле прошли мероприятия памяти Александра I, Фото: 32
Проект «Императорский маршрут»: В Туле прошли мероприятия памяти Александра I, Фото: 33
Проект «Императорский маршрут»: В Туле прошли мероприятия памяти Александра I, Фото: 34
Проект «Императорский маршрут»: В Туле прошли мероприятия памяти Александра I, Фото: 35
Проект «Императорский маршрут»: В Туле прошли мероприятия памяти Александра I, Фото: 36
Проект «Императорский маршрут»: В Туле прошли мероприятия памяти Александра I, Фото: 37
Проект «Императорский маршрут»: В Туле прошли мероприятия памяти Александра I, Фото: 38
Проект «Императорский маршрут»: В Туле прошли мероприятия памяти Александра I, Фото: 39
Проект «Императорский маршрут»: В Туле прошли мероприятия памяти Александра I, Фото: 40
Проект «Императорский маршрут»: В Туле прошли мероприятия памяти Александра I, Фото: 41
Проект «Императорский маршрут»: В Туле прошли мероприятия памяти Александра I, Фото: 42
Проект «Императорский маршрут»: В Туле прошли мероприятия памяти Александра I, Фото: 43
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:43 −1
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