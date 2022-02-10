Полицейские в Туле нашли пропавшего 12-летнего мальчика

Школьника обнаружили спустя сутки после пропажи у его знакомого в паре километров от дома.

В отдел МВД поступило сообщение о безвестном исчезновении 12-летнего мальчика. Родственники рассказали, что 9 февраля он ушел из дома и не выходил на связь. После того как самостоятельно найти ребёнка не удалось, близкие мальчика обратились за помощью в полицию.

На определение местонахождения подростка был ориентирован весь личный состав городского Управления МВД. Полицейские проверяли близлежащие чердаки, подвалы и подъезды, установили круг общения мальчика и адреса его знакомых.

10 февраля сотрудники полиции обнаружили 12-летнего мальчика у его знакомого в паре километров от дома. По предварительным данным, никаких противоправных действий в отношении подростка не совершалось, угроз его жизни и здоровью нет. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.