новости
новости
Регистрация
Полицейские в Туле нашли пропавшего 12-летнего мальчика

Полицейские в Туле нашли пропавшего 12-летнего мальчика

Школьника обнаружили спустя сутки после пропажи у его знакомого в паре километров от дома.

В отдел МВД поступило сообщение о безвестном исчезновении 12-летнего мальчика. Родственники рассказали, что 9 февраля он ушел из дома и не выходил на связь. После того как самостоятельно найти ребёнка не удалось, близкие мальчика обратились за помощью в полицию.
 
На определение местонахождения подростка был ориентирован весь личный состав городского Управления МВД. Полицейские проверяли близлежащие чердаки, подвалы и подъезды, установили круг общения мальчика и адреса его знакомых.
 
10 февраля сотрудники полиции обнаружили 12-летнего мальчика у его знакомого в паре километров от дома. По предварительным данным, никаких противоправных действий в отношении подростка не совершалось, угроз его жизни и здоровью нет. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Юлия Королева
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 15:24 +2
Другие статьи по темам
Событие
разыскали школьникапропал мальчик
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Падение сосульки на ребенка: администрация МО Узловский район прокомментировала происшествие
Падение сосульки на ребенка: администрация МО Узловский район прокомментировала происшествие
Тульский филиал ООО «МСК-НТ»: кто и почему должен оплачивать вывоз ТКО за ребёнка?
Тульский филиал ООО «МСК-НТ»: кто и почему должен оплачивать вывоз ТКО за ребёнка?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.