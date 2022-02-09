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Из-за схода снега с крыш администрация Тулы рекомендует жителям держаться подальше от домов
Фото из архива Myslo.

Из-за схода снега с крыш администрация Тулы рекомендует жителям держаться подальше от домов

И не парковать возле зданий автомобили.

Администрация Тулы рекомендует жителям при движении по улице держаться подальше от домов, не парковать автотранспорт вблизи зданий, обходить балконы, скатные крыши и другие потенциально опасные объекты.

По поручению главы администрации города Дмитрия Миляева управляющим компаниям поручили своевременно чистить крыши, конструкции и навесы. Также в потенциально опасных местах необходимо устанавливать ограждения и плакаты.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:01 −2
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