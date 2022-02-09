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В Веневе уничтожили 300-летний «Монастырский дуб»
Фото Дениса Махеля.

В Веневе уничтожили 300-летний «Монастырский дуб»

Об этом в своем Фейсбуке написал краевед Денис Махель.

— Вчера 8 февраля собственниками земельного участка варварски был уничтожен «Монастырский дуб», расположенный в центре Венева по адресу: ул. Бундурина, 1, — написал Денис Махель, краевед и директор Веневского туристско-информационного центра. — Их не остановил штраф за отсутствие порубочного билета. Рационального объяснения поступку собственника нет.
 
Спиленный дуб — непростой. В 2021 году было получено решение сертификационной комиссии о внесении дуба в «Национальный реестр старовозрастных деревьев России». Обхват дерева составлял 400 см, предполагаемый возраст — 300 лет. Это было самое старое дерево Венева, его любили жители города.
 
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 13:10 +7
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