В Веневе уничтожили 300-летний «Монастырский дуб»

Фото Дениса Махеля.

Об этом в своем Фейсбуке написал краевед Денис Махель.

— Вчера 8 февраля собственниками земельного участка варварски был уничтожен «Монастырский дуб», расположенный в центре Венева по адресу: ул. Бундурина, 1, — написал Денис Махель, краевед и директор Веневского туристско-информационного центра. — Их не остановил штраф за отсутствие порубочного билета. Рационального объяснения поступку собственника нет.

Спиленный дуб — непростой. В 2021 году было получено решение сертификационной комиссии о внесении дуба в «Национальный реестр старовозрастных деревьев России». Обхват дерева составлял 400 см, предполагаемый возраст — 300 лет. Это было самое старое дерево Венева, его любили жители города.