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В Узловой по подозрению в убийстве из ревности задержан мужчина
фото: СУ СКР по Тульской области

В Узловой по подозрению в убийстве из ревности задержан мужчина

Преступление произошло 28 января.

В Узловой 32-летний, ранее судимый, местный житель подозревается в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области.
 
По предварительным данным, 28 января в квартире многоквартирного дома на улице Завенягина был обнаружен труп 58-летнего мужчины. По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого в преступлении отыскали довольно быстро — им оказался знакомый потерпевшего.
 
По версии следователей, мужчины распивали алкоголь и поссорились из-за ревности к общей знакомой. Подозреваемый жестоко избил потерпевшего, тот скончался от полученных травм.
 
Расследование уголовного дела продолжается.
 
 
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