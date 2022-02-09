фото: СУ СКР по Тульской области
В Узловой по подозрению в убийстве из ревности задержан мужчина
Преступление произошло 28 января.
В Узловой 32-летний, ранее судимый, местный житель подозревается в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области.
По предварительным данным, 28 января в квартире многоквартирного дома на улице Завенягина был обнаружен труп 58-летнего мужчины. По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого в преступлении отыскали довольно быстро — им оказался знакомый потерпевшего.
По версии следователей, мужчины распивали алкоголь и поссорились из-за ревности к общей знакомой. Подозреваемый жестоко избил потерпевшего, тот скончался от полученных травм.
Расследование уголовного дела продолжается.
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