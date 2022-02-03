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Сосульки и наледь: куда обращаться тулякам?

Сосульки и наледь: куда обращаться тулякам?

Администрация Тулы разъясняет тулякам, как ведется борьба с сосульками и что могут и должны сделать сами жители.

Что делать, если с крыши вашего дома свисают сосульки и глыбы льда?
Необходимо обращаться в управляющую компанию, которая обязана принять меры: незамедлительно огородить место возможного падения, провести работы по удалению льда, при этом место работ должно быть огорожено.
 
А если сосульки на балконе или подоконнике соседа?
Если наледь свисает не с крыш, а с балконов, подоконников, кондиционеров, то за ее удаление отвечают собственники квартир и помещений. Управляющая компания должна со своей стороны вести работу с собственниками, понуждая их выполнить работы. Собственники отвечают и в том случае, если наледь упала и нанесла ущерб собственности и здоровью.
 
Как часто УК и собственники должны удалять сосульки с крыш?
Согласно правилам благоустройства территории МО город Тула очистку от снега крыш или удаление сосулек (при их наличии) собственники зданий, строений, сооружений либо уполномоченные собственниками лица обязаны производить ежедневно. Если этого не делается, то собственник может быть наказан. И это не освобождает его от оперативного выполнения работ.
При выявлении нарушения на его устранение даются сутки.
По закону Тульской области «Об административных правонарушениях в Тульской области» за невыполнение требования штраф для должностных лиц составляет от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических — от 200 до 450 тысяч рублей.
 
Куда обращаться, если УК бездействует и не реагирует на заявления?
По вопросам удаления сосулек и наледи со зданий и сооружений можно обращаться в администрацию города.
 
  • Телефоны горячих линий администрации Тулы: 8 (4872) 40−88−53, 8 (4872) 33−80−71.
  • Управление по административно-техническому надзору: 8 (4872) 56−01−28.
  • Единая дежурно-диспетчерская служба: 8 (4872) 47−20−34; 8 (4872) 47−20−37, 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).
 

В Туле усилен контроль за состоянием кровель многоквартирных домов. Так, с 1 января по 1 февраля специалисты УАТН обследовали 4910 придомовых территорий. Выявлено 417 нарушений по сосулькам, выдано 417 предписаний из них: 40 на контроле. Направлено 9 уведомлений на составление протоколов об административных правонарушениях по наличию снежно-ледяных образований на кровлях, составлено 26 протоколов по указанным нарушениям. Работа с нерадивыми управляющими компаниями ведется ежедневно.

 

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Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:20 +3
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