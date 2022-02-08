На тулячку рухнула глыба льда с ТЦ «Парадиз»

Фото из архива Myslo.

В Туле 41-летняя женщина получила травмы после падения на нее наледи с ТЦ «Парадиз». По информации Myslo, потерпевшая доставлена в больницу, ей оказана помощь.

По данному факту следователями СУ СКР по региону организована проверка.

- В настоящее время следователи СК работают на месте происшествия: проводится осмотр участка местности, где произошло падение наледи, опрашиваются очевидцы случившегося. В ходе проверки будет дана правовая оценка действий лиц, ответственных за организацию работ по очистке крыши торгового центра от снега и наледи, — сообщили Myslo в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.