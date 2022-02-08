новости
новости
Регистрация
На тулячку рухнула глыба льда с ТЦ «Парадиз»
Фото из архива Myslo.

На тулячку рухнула глыба льда с ТЦ «Парадиз»

Проверку начал Следственный комитет.

В Туле 41-летняя женщина получила травмы после падения на нее наледи с ТЦ «Парадиз». По информации Myslo, потерпевшая доставлена в больницу, ей оказана помощь.
 
По данному факту следователями СУ СКР по региону организована проверка.
 
- В настоящее время следователи СК работают на месте происшествия: проводится осмотр участка местности, где произошло падение наледи, опрашиваются очевидцы случившегося. В ходе проверки будет дана правовая оценка действий лиц, ответственных за организацию работ по очистке крыши торгового центра от снега и наледи, — сообщили Myslo в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 17:27 +6
Другие статьи по темам
Прочее
ТулапроверкаСКупала наледь

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Во время паводка в Тульской области может подтопить 12 мостов и 55 населенных пунктов
Во время паводка в Тульской области может подтопить 12 мостов и 55 населенных пунктов
В Тульской области по федеральной программе капитально отремонтируют 18 школ
В Тульской области по федеральной программе капитально отремонтируют 18 школ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.