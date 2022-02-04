Балконы во льду, крыши в снегу – кто должен убрать: прокурор разъяснила правила

И самое главное: всегда ли придется ждать до весны ремонта крыши, если она течет?

«Собственники должны сами убирать наледь на балконах» – объявления подобного плана сейчас можно встретить на многих подъездах многоквартирных домов Тулы. Но когда ты видишь махину льда в несколько этажей, возникает вопрос: как это сделать безопасно? Могут ли вообще жители сами убирать сосульки или УК на самом деле лукавит?

Myslo поговорил с прокурором отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры Тульской области Александрой Рогожиной и узнал нюансы содержания дома в зимний период.

– С какой периодичностью УК должна убирать дом от снега и наледи?

– В силу Жилищного кодекса РФ, управляющая компания должна обеспечивать безопасное проживание граждан. В силу постановления правительства РФ, она должна убирать снег с крыши и придомовой территории, обрабатывать дворы противогололедными смесями, чтобы исключить вероятность причинения вреда здоровью и исключения угрозы для жизни.

Что касается периодичности выполнения, то ни в ЖК РФ, ни в постановлении федерального правительства она не установлена. Если говорить о кровле, то уборку снега и наледи федеральное законодательство предписывает проводить по мере необходимости.

Эти нормы могут быть уточнены муниципальными актами. В Туле – это Правила благоустройства. Они предписывают убирать с крыши снега и сосульки ежедневно.

УК несет ответственность за соблюдение договора управления. При его заключении в перечне работ и сроках их выполнения можно уточнить и сроки уборки крыш. Они могут быть более короткие, нежели это предусмотрено Правилами благоустройства.

Таким образом, сказать, что в каждом конкретном случае есть единый алгоритм действий для УК, нельзя. Есть только общие нормы, которые можно уточнить и конкретизировать муниципальными актами, а также договором управления.

– Уборка наледи – вопрос, который волнует всех сегодня. Как разграничена это обязанность?

– УК должна убирать сосульки и наледь с тех конструкций, которые относятся в общедомовым: крыша, козырьки подъездов, карнизы.

Что касается балконных козырьков, то, если они не предусмотрены проектной и технической документацией на многоквартирный дом, обязанность по их содержанию и очистке возлагается на собственника.

Если козырьки над балконами изначально были предусмотрены проектной или технической документацией дома, или если они были установлены в ходе реконструкции с соблюдением требований ЖК РФ, а также порядка согласования с собственником и муниципалитетом, в данном случае это будет считаться общедомовым имуществом и ответственность за них будет нести управляющая компания.

УК, в силу постановления Госстроя №170, должны систематически проверять состояние балконов и разъяснять собственникам правила их эксплуатации. Учитывая, что УК обязана обеспечивать безопасные условия проживания, можно говорить о том, что она должна не только мониторить состояние балконных плит, но и незаконное остекление, козырьки и все прочее, что дает дополнительную нагрузку на плиту. При выявлении принимать меры к собственникам: направлять им уведомления, предписания, требования о приведении имущества в надлежащий вид вплоть до судебного порядка.

– Кто будет нести ответственность за падение льда с балкона?

– На данный момент даже среди судов нет единого мнения на этот счет. Как правило варианта три:

1) в чистом виде вина УК, потому что она не выявила вовремя самовольно установленный козырек и не потребовали его демонтажа;

2) вина собственника, потому что именно он установил конструкцию, на которой скопился лед;

3) дается оценка действиям и собственника, и УК: первому в части установки, второй – по обеспечению безопасности.

– Если балконы покрылись сосульками из-за того, что УК не убирала снег с крыши, кто в этом случае должен очищать их от наледи?

– Причинно-следственная связь не влияет на обязанность по содержанию. «УК должна сначала устранить течь с кровли, а потом убрать с моего балкона сосульки» – такая позиция ошибочная. Собственник должен убрать наледь, а вот расходы, понесенные в связи с этим он может взыскать с УК в порядке регресса. Но только в том случае, если будет доказано, что наледь образовалась в связи с текущей крышей или неубранным с нее снегом.

– Как безопасно организовать уборку сосулек с балконов, особенно если льдом поросли сразу несколько этажей?

– При выполнении таких работ целесообразно обратиться в УК с просьбой помощи в организации безопасных условий – ограждения территории, контроля внизу за тем, чтобы случайные прохожие не оказались в зоне падения наледи.

Если УК была уведомлена заранее о проведении работ, но не предприняла мер по организации работ, то в случае причинения вреда кому-то в результате падения льда, она будет нести ответственность.

С собственников при этом также не снимается ответственность, в том числе и уголовная.

– Многие УК в случае протечки крыши заявляют жителям, что ремонт сейчас проводить нельзя и придется ждать до весны. Всегда ли они правы?

– Если протекла крыша, УК должна выйти на крышу, осмотреть ее и определить причину и перечень работ для устранения проблемы. Какие-то работы можно проводить зимой, другие нет. Это зависит от конкретной ситуации. Но обеспечить изоляцию электрики от влаги УК обязана.