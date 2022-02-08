На ремонт здания областной прокуратуры в Туле потратят 131 млн рублей

Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

В Туле на капитальный ремонт административного здания областной прокуратуры потратят 131 миллион 543 тысячи 840 рублей. Информация об аукционе появилась на сайте Госзакупок.

В обозначенную сумму входит ремонт системы вентиляции, отопления и автоматической пожарной сигнализации. Кроме этого, в здании проведут ряд строительных работ, закупят и установят мебель. Завершить работы необходимо в конце ноября 2023 года.