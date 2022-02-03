Фото из архива Myslo.
Статистика за сутки: в Тульской области 1877 заболевших, 149 человек госпитализированы
Это очередной антирекорд.
В Тульской области за прошлые сутки подтвердились 1877 случаев коронавируса, 149 человек госпитализированы, 322 выздоровели, 10 скончались.
Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 91 326 случаев ковида, 73 196 пациентов вылечились, 4630 умерли.
Ситуация в России за сутки следующая:
вчера, в 11:44, 22 3226 -4
1 февраля, в 13:57, 78 3647 1
1 февраля, в 12:33, 74 10933 -4
1 февраля, в 12:22, 77 3969 -4
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