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Статистика за сутки: в Тульской области 1877 заболевших, 149 человек госпитализированы
Фото из архива Myslo.

Статистика за сутки: в Тульской области 1877 заболевших, 149 человек госпитализированы

Это очередной антирекорд.

В Тульской области за прошлые сутки подтвердились 1877 случаев коронавируса, 149 человек госпитализированы, 322 выздоровели, 10 скончались.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 91 326 случаев ковида, 73 196 пациентов вылечились, 4630 умерли.

Ситуация в России за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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