Статистика за сутки: в Тульской области 1877 заболевших, 149 человек госпитализированы

Фото из архива Myslo.

В Тульской области за прошлые сутки подтвердились 1877 случаев коронавируса, 149 человек госпитализированы, 322 выздоровели, 10 скончались.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 91 326 случаев ковида, 73 196 пациентов вылечились, 4630 умерли.

Ситуация в России за сутки следующая: