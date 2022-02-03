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В Щекино найдена человеческая голова: стали известны подробности происшествия
Фото из архива Myslo.

В Щекино найдена человеческая голова: стали известны подробности происшествия

Инцидент произошел на улице Полевой.

Как стало известно Myslo, вечером 2 февраля на улице Полевой местная жительница гуляла со своей собакой. Внезапно пес вытащил из сугроба обглоданную голову человека. Женщина испугалась и вызвала полицию.
 
Приехавшие на место правоохранители прочесали все окрестности. Труп мужчины без головы, обглоданный животными, был найден на территории частного домовладения на ул. Полевой. Возможно, его смерть не криминальная.
 
 
Как стало известно Myslo, местонахождение собственника дома сейчас не установлено. Есть версия, что тело принадлежит ему. По словам соседей, мужчина выпивал.
 
В Следственном комитете Myslo подтвердили факт страшной находки. Проводится проверка. Назначено судебно-медицинское исследование.
Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:56 +1
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