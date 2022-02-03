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Возле рынка в Тульской области у собак отобрали обглоданную человеческую голову. Фото 18+
Фото очевидцев и photogoroda.com

Возле рынка в Тульской области у собак отобрали обглоданную человеческую голову. Фото 18+

По словам очевидцев, инцидент произошел на рынке в Щекино.

Как стало известно Myslo, 2 февраля возле Лукашинского рынка в Щекино прохожие заметили в зубах у собаки нечто странное. При ближайшем рассмотрении это оказалось обглоданной человеческой головой. Местные жители вызвали полицию.

Впоследствии выяснилось, что другие части тела мужчины были найдены на ул. Полевой. Подробности выясняются.

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:26 +4
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