Возле рынка в Тульской области у собак отобрали обглоданную человеческую голову. Фото 18+

Фото очевидцев и photogoroda.com

По словам очевидцев, инцидент произошел на рынке в Щекино.

Как стало известно Myslo, 2 февраля возле Лукашинского рынка в Щекино прохожие заметили в зубах у собаки нечто странное. При ближайшем рассмотрении это оказалось обглоданной человеческой головой. Местные жители вызвали полицию.

Впоследствии выяснилось, что другие части тела мужчины были найдены на ул. Полевой. Подробности выясняются.