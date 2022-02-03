Фото очевидцев и photogoroda.com
Возле рынка в Тульской области у собак отобрали обглоданную человеческую голову. Фото 18+
По словам очевидцев, инцидент произошел на рынке в Щекино.
Как стало известно Myslo, 2 февраля возле Лукашинского рынка в Щекино прохожие заметили в зубах у собаки нечто странное. При ближайшем рассмотрении это оказалось обглоданной человеческой головой. Местные жители вызвали полицию.
Впоследствии выяснилось, что другие части тела мужчины были найдены на ул. Полевой. Подробности выясняются.
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