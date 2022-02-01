В Туле у четырех детей подтвердился «омикрон»

Фото из архива Myslo.

По его словам, вирус стремится к восприимчивому контингенту — к детям.

— Сейчас мы видим классический подъем гриппа и взрывной рост числа инфицированных коронавирусом «омикрон». Почему «омикрон» протекает легче? Он во всех странах лег распространением на достаточно иммунную привитую популяцию — это то, чего не было раньше. Перед ним раньше было пустое поле восприимчивых людей, и все было по-другому.

Мы вводим дополнительные каникулы, чтобы разорвать цепочки заражений. Это единственная задача, — рассказал Александр Ломовцев на брифинге для СМИ.

Напомним , ранее в область поступили 200 тест-систем на новый штамм коронавируса. По состоянию на утро 31 января были обследованы 54 пробы, из них в 42 подтвердился «омикрон».

В связи с ростом заболеваемости со 2 по 11 февраля учеников школ и учреждений среднего профобразования отпустят на внеочередные каникулы. Школьники и студенты вернутся к учебе 14 февраля.