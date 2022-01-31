новости
новости
Регистрация
В Тульской области зафиксировали первые случаи заражения «омикроном»

В Тульской области зафиксировали первые случаи заражения «омикроном»

Официально подтверждено 42 случая.

В Тульской области зафиксировали первые случаи заражения «омикроном». Об этом рассказал глава регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев.

По его словам, в область поступили 200 тест-систем на новый штамм коронавируса. Они не предназначены для диагностики у больных и используются для оценки эпидемиологической ситуации.

По состоянию на утро 31 января обследованы 54 пробы, из них в 42 подтвердился «омикрон».

— Наличие циркуляции вируса типа «омикрон» в области также подтверждается высоким ростом заболеваемости, — добавил Ломовцев.

Сюжет: Коронавирус
Глава регионального Минздрава: «Скорые работают на предельной нагрузке, прирост обращений к педиатрам вырос на 200%»
Жизнь Тулы и области
Глава регионального Минздрава: «Скорые работают на предельной нагрузке, прирост обращений к педиатрам вырос на 200%»
сегодня, в 15:00, 2 64 0
Глава Роспотребнадзора: «Эта та ситуация, которой долго опасались. У нас взрывной рост ковида, сезонный подъем ОРВИ и гриппа»
Жизнь Тулы и области
Глава Роспотребнадзора: «Эта та ситуация, которой долго опасались. У нас взрывной рост ковида, сезонный подъем ОРВИ и гриппа»
сегодня, в 14:41, 21 747 -6
В Тульской области со 2 по 11 февраля вводят внеочередные каникулы для учеников школ и колледжей
Жизнь Тулы и области
В Тульской области со 2 по 11 февраля вводят внеочередные каникулы для учеников школ и колледжей
сегодня, в 14:30, 14 8499 0
За неделю в Тульской области коронавирусом заболели 5522 человека
Жизнь Тулы и области
За неделю в Тульской области коронавирусом заболели 5522 человека
сегодня, в 13:06, 9 765 0
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 14:10 −3
Другие статьи по темам
Люди
Александр Ломовцев
Место
Тула
Прочее
омикронкоронавирусвспышка коронавируса

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Роспотребнадзор предложил ввести внеочередные каникулы для учеников тульских школ
Роспотребнадзор предложил ввести внеочередные каникулы для учеников тульских школ
Тулячки завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по боксу
Тулячки завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по боксу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.