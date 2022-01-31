В Тульской области зафиксировали первые случаи заражения «омикроном»
Официально подтверждено 42 случая.
В Тульской области зафиксировали первые случаи заражения «омикроном». Об этом рассказал глава регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев.
По его словам, в область поступили 200 тест-систем на новый штамм коронавируса. Они не предназначены для диагностики у больных и используются для оценки эпидемиологической ситуации.
По состоянию на утро 31 января обследованы 54 пробы, из них в 42 подтвердился «омикрон».
— Наличие циркуляции вируса типа «омикрон» в области также подтверждается высоким ростом заболеваемости, — добавил Ломовцев.
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