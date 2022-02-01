Сократят ли весенние и летние каникулы тульским школьникам из-за внепланового отдыха в феврале?

Фото из архива Myslo.

Об этом на брифинге рассказали глава регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев и зампред правительства Ольга Гремякова.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев:

— Мы вводим дополнительные каникулы, чтобы разорвать цепочки заражений. Это единственная задача. Я хочу обратиться к родителям, чтобы они понимали, для чего это делается. В эти каникулы детям предпочтительнее оставаться дома. Чем меньше контактов, тем эффективнее будет наше решение.

Зампред правительства региона Ольга Гремякова рассказала о механизме работы системы образования на внеплановых каникулах в феврале:

— С учетом рекомендаций Роспотребнадзора мы приняли решение о введении внеочередных каникул со 2 по 11 февраля . Губернатор поддержал его, и с завтрашнего дня все школы и учреждения среднего профобразования уходят на каникулы.

Для детей 1−4 классов в школах будут созданы дежурные группы, сегодня педагоги проводят опросы среди родителей для выяснения потребности в таких группах. Я прошу родителей оценить возможности и принять решение. Если ребенка действительно не с кем оставить, нужно сообщить педагогу о том, что вы нуждаетесь в дежурной группе.

По словам Гремяковой, тульские детсады останутся работать в прежнем формате. Принимать решение о приостановке работы в каждом учреждении будут индивидуально в зависимости от эпидобстановки внутри коллектива.

Также во время каникул педагоги продолжат ходить на работу. Часть из них, согласно указу губернатора, переведут на дистант. Зампред правительства отметила, что среди тульских педагогов довольно высокий коллективный иммунитет: они все получили вакцину.

— Мы уже рекомендовали всё дополнительное образование перевести в дистанционный формат. Будет работать платформа «Каникулы онлайн» — механизм уже отработан.