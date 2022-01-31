В Тульской области со 2 по 11 февраля вводят внеочередные каникулы для учеников школ и колледжей

Об этом объявили на оперативном совещании у губернатора.

Зампред правительства Тульской области Ольга Гремякова рассказала, что по состоянию на 31 января занятия не посещают по причине болезни 12603 школьника. Это 8,9% от всех школьников. 904 педагога на больничном.

Образовательный процесс приостановлен в 156 группах детсадов и в одном детсаду полностью.

Учебный процесс приостановлен (или введен дистант) в 1344 классах 234 школ (40585 школьников), а также в 84 группах учреждений среднего профессионального образования региона.

В связи с ростом заболеваемости со 2 по 11 февраля учеников школ и учреждений среднего профобразования отпустят на внеочередные каникулы. Школьники и студенты вернутся к учебе 14 февраля.

Для учеников 1-4 классов будут организованы дежурные группы в случае необходимости.

Детсады продолжат работу в обычном режиме, если это позволит эпидобстановка в каждом конкретном учреждении.

Учреждениям дополнительного образования рекомендовано на этот период перейти на дистант.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников и написание итогового сочинения будут проведены в очном формате при неукоснительном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

Губернатор Алексей Дюмин поддержал предложение о введении внеплановых каникул в школах и колледжах, чтобы избежать осложнения ситуации с гриппом и ОРВИ. Глава региона поручил министерству образования организовать всю необходимую работу.