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Взрывной рост: в Тульской области за сутки 632 случая ковида, 99 человек госпитализированы
Фото из архива Myslo.

Взрывной рост: в Тульской области за сутки 632 случая ковида, 99 человек госпитализированы

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 632 случая коронавируса, 99 человек госпитализированы, 215 выздоровели, 12 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 82 665 жителей региона, 71 484 пациента вылечились, 4568 умерли.

Ситуация в России за сутки следующая:

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