Взрывной рост: в Тульской области за сутки 632 случая ковида, 99 человек госпитализированы

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает оперштаб.

Ситуация в России за сутки следующая:

Всего с начала пандемии ковидом заразились 82 665 жителей региона, 71 484 пациента вылечились, 4568 умерли.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 632 случая коронавируса, 99 человек госпитализированы, 215 выздоровели, 12 скончались.