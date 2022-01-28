Фото из архива Myslo.
Взрывной рост: в Тульской области за сутки 632 случая ковида, 99 человек госпитализированы
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 632 случая коронавируса, 99 человек госпитализированы, 215 выздоровели, 12 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 82 665 жителей региона, 71 484 пациента вылечились, 4568 умерли.
Ситуация в России за сутки следующая:
вчера, в 21:05, 61 1234 0
вчера, в 11:24, 52 4005 -10
26 января, в 15:38, 51 3842 -4
26 января, в 11:40, 57 3818 -10
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