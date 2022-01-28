Какие изменения ждут тульских абитуриентов в 2022 году

Об этом Myslo спросил представителей тульских вузов и колледжей.

Поступаете в вуз в 2022 году? Тогда вы должны знать, как меняются правила приема, какие будут даты приема и каким способом можно подать документы.

— Результаты ЕГЭ каких лет будут принимать в 2022 году?

Анна Мелькумянц, ответственный секретарь приемной комиссии Тульского института управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова :

- В 2022 году для поступающих по результатам ЕГЭ, принимаются ЕГЭ 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 годов.

— Когда будут известны минимальные проходные баллы для поступления в этом году в вашем институте?

- Минимальные проходные баллы в нашем институте в 2022 году не изменятся. Они будут такими: русский язык — 40, математика — 39, обществознание — 45, география — 40, история — 35, биология — 39.

— В 2020 и 2021 гг. разрешали зачисляться только по согласию, без оригинала аттестата. Смогут ли в этом году зачислить в вуз без оригинала документов?

- В 2022 году зачисление в ВУЗ возможно только при наличии оригинала аттестата.

— Каким способом можно будет подать документы в 2022 году?

Лариса Казанина, и. о. директора Тульского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России), доктор исторических наук:

- В 2022 году абитуриенты направляют документы в учебные заведения одним из следующих способов:

лично поступающим (доверенным лицом);

через операторов почтовой связи общего пользования;

в электронной форме посредством электронной информационной системы университета;

через портал Госуслуг.

— Известны ли уже минимальные баллы для поступления в Тульский институт ВГУЮ?

- Минимальные проходные баллы для поступления в 2022 году в университет составляют: по русскому языку — 40, обществознанию — 45, истории — 36.

— Как показала себя система прошлого года? Во сколько вузов можно подавать документы? И сколько специальностей выбирать в рамках одного вуза?

- Абитуриент имеет право подать заявления в 5 вузов, выбрав в каждом из них от 1 до 10 специальностей (направлений подготовки). Тульский институт, как и в прошлом году, продолжает принимать заявления на направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат), 40.04.01 Юриспруденция (магистратура) и две специальности — 40.05.01. Правовое обеспечение национальной безопасности и 40.05.02 Правоохранительная деятельность.

— Будут ли изменения в правилах поступления в колледжи в 2022 году?

Елизавета Карпова, кандидат психологических наук, директор Социально-технологического колледжа:

- На данный момент никаких изменений при поступлении в колледжи в 2022 году не ожидается. Информация может измениться, исходя из эпидемиологической обстановки. Обо всех изменениях, если они будут, сообщат на официальных площадках учебных заведений.

— Какие проходные баллы в Международной полицейской академии ВПА?

- Минимальные проходные баллы уже известны: русский язык — 36, математика — 27, информатика — 40, физика — 36, биология — 36, обществознание — 42, иностранный язык — 22, история — 32, литература — 32.