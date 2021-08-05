5 важных вопросов о новой вакцине «Спутник Лайт»: отвечает эпидемиолог

В Тульскую область поступило порядка 26 тысяч доз новой вакцины от коронавирусу «Спутник Лайт». Её особенность в том, что она состоит из одного компонента, а не из двух, как все предыдущие.

Для кого предназначен «Спутник Лайт»? Есть ли возрастные ограничения и противопоказания? Достаточно ли одного компонента для полноценной защиты? На эти и другие вопросы ответила и. о. главного внештатного эпидемиолога Тульской области Ольга Мордвинцева.