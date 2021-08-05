новости
новости
Регистрация
5 важных вопросов о новой вакцине «Спутник Лайт»: отвечает эпидемиолог

5 важных вопросов о новой вакцине «Спутник Лайт»: отвечает эпидемиолог

Тульский минздрав опубликовал разъяснения по самым распространённым вопросам, касающимся однокомпонентной вакцины.

В Тульскую область поступило порядка 26 тысяч доз новой вакцины от коронавирусу «Спутник Лайт». Её особенность в том, что она состоит из одного компонента, а не из двух, как все предыдущие.

Для кого предназначен «Спутник Лайт»? Есть ли возрастные ограничения и противопоказания? Достаточно ли одного компонента для полноценной защиты? На эти и другие вопросы ответила и. о. главного внештатного эпидемиолога Тульской области Ольга Мордвинцева.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 20:54 −9
Другие статьи по темам
Событие
вакцинациявакцина Спутник Лайтвакцина от COVID-19минздрав Тульской областиответы на вопросы
Место
ТулаТульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле отключат свет 6 августа
Где в Туле отключат свет 6 августа
Матч «Арсенал» – «Крылья Советов» смогут посетить только владельцы клубных абонементов
Матч «Арсенал» – «Крылья Советов» смогут посетить только владельцы клубных абонементов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.