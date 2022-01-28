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Тулякам запретят парковаться на улице Льва Толстого из-за уборки снега

Тулякам запретят парковаться на улице Льва Толстого из-за уборки снега

Ограничение будет действовать с 28 на 29 января.

28 и 29 января в Туле запланированы работы по механизированной уборке и вывозу снега с улицы Льва Толстого. Работы будут осуществляться с 23.00 28 января до 06.00 29 января с проезжей части на улице Серебровской.
 
В связи с этим владельцев автотранспорта просят не создавать препятствий уборке и не парковать автомобили на проезжей части дороги на участке от пр. Ленина до ул. Фрунзе. На месте будет работать эвакуатор.
 
Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:50 −1
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уборка снегаТулапроспект Ленинаулица Льва Толстого

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