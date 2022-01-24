В Туле мужчина чистил крышу пятиэтажного дома, упал в сугроб и выжил
Пострадавший находится в больнице.
Как стало известно Myslo, вечером 24 января на ул. Ложевой в Туле произошел несчастный случай. Во время чистки с крыши пятиэтажного дома упал 63-летний мужчина.
По имеющейся на настоящий момент информации, пострадавший упал в сугроб и поэтому выжил. Сейчас он находится в больнице, за его жизнь и здоровье борются медики.
На место происшествия выехали сотрудники регионального Следственного комитета и полиции.
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