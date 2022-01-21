«Соседи хотят нас убить?»: в квартире на ул. Ф. Энгельса туляков бьет током от воды и батарей

Опасный источник электричества до сих пор не найден, коммунальщики советуют людям мыться в тазиках.

Уже полгода в квартире тулячки Маргариты опасно принимать душ и вообще трогать кран в ванной: рискуешь получить приличный разряд тока! У Маргариты двое детей, и как обезопасить их и других членов семьи, она не знает.

— Наш дом находится недалеко от места строительства будущего аквапарка на улице Ф. Энгельса, — рассказала женщина. — Мы поначалу думали, что это из-за стройки: вдруг кабель как-то не так проложили или еще что… Но потом узнали — все дело в соседях, которые «сматывают» электричество, бросив провод на водопроводную трубу. С лета случаи ударов током были редкими, всё участилось и усилилось к декабрю. Последние полтора месяца током бьет постоянно. Бьет абсолютно везде, в том числе на кухне и в ванной комнате. Аварийная служба помочь нам не в состоянии.

В начале января током стало трясти и от батарей.

— Вызывали свою управляющую компанию, они ходили по квартирам в поисках источника тока. В итоге наши квартиру на третьем этаже, в которой было сделано заземление на полотенцесушитель, — вот нас и трясло. Жильцы квартиры только недавно въехали туда, новенькие. С ними коммунальщики все быстро решили, заземление убрали, и батареи наконец перестали бить током. А вот с водой все стало хуже.

Нам сказали, что поможет заземление, но в наших домах такое не предусмотрено.

В новогодние праздники ситуация стала совсем уж невыносимой. Соседку Маргариты очень сильно ударило током в ванной. Вызвали аварийку. Те отключили электричество в квартире и сделали замеры на кране — 63 вольта. А в последние дни током и вовсе стал бить кран с выключенной водой. Замеры показывают под 100 вольт. Жильцы написали на подъезде объявление, что идет проверка квартир. «Подпольные электрики» на время затаились. Но потом все началось с новой силой. — В основном током бьет утром и после девяти вечера, — рассказывает Маргарита. — Кто-то намеренно это делает. Как нам сказали представители управляющей компании, вероятность того, что кто-то из соседей ворует электричество, — 90%. А нам-то что делать? Мы не можем принять ванну, помыть руки. Коммунальщики посоветовали до выяснения причин купать детей в тазике.

Представители УК приезжают в этот дом буквально через день. Но уезжают ни с чем: не все соседи впускают их в квартиры для проверки электричества.

— Подключали участкового, он тоже проводил обход. Безрезультатно. Неужели ничего нельзя сделать? Нас же убьет когда-нибудь, как ту женщину на ул. Демонстрации ! Это подсудное дело!

Маргарита права: в случае если кто-то из жильцов получит удар током с последствиями для здоровья, виновный сосед будет привлечен к ответственности.

Помочь Маргарите и ее пострадавшим соседям могут только сотрудники управляющей компании и полиция, у которых есть полномочия по проверке квартир. Только так они смогут найти виновников. Для этого нужно подать официальное заявление в полицию по месту жительства.

В Управляющей компании «УправСити», которая обслуживает дом, Myslo рассказали, что проблема действительно есть. Сотрудники УК проверили и чердак, и техподполье и почти все квартиры в доме, но ничего не нашли. «Чтобы все выяснить, нам нужен доступ в абсолютно все квартиры, а его не дают».

12 сентября 2021 года в квартир е Советского округа Тулы 64-летняя женщина погибла от удара током, принимая душ. Разряд прошел по металлической лейке душа. Муж и дочь погибшей попытались спасти ее и тоже получили удар током.