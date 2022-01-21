В Тульской области пропал 16-летний парень
О нем ничего не известно с 20 января.
UPD. Парень найден живым. С ним всё в порядке.
В Узловой пропал 16-летний парень. 20 января он ушел из дома и до сих пор не вернулся. К поиску пропавшего подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Приметы пропавшего: рост 192 см, нормального телосложения, волосы светлые, короткие, глаза светло-серые.
Одежда: черное пальто, красная кофта, черные штаны, коричневые ботинки, темно-синяя шапка.
С собой: черно-белый рюкзак в клетку.
Знаете, где находится указанный парень? Сообщайте по тел.:
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