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Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти тулячки от удара током в ванной

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти тулячки от удара током в ванной

Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

Следователи завершили процессуальную проверку по факту смерти тулячки от удара током в душе. По итогам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) для проведения дополнительных следственных действий и комплекса судебных экспертиз, для уточнения обстоятельств произошедшего.
 

Напомним, днем 12 сентября в одной из квартир Советского округа Тулы 64-летняя женщина погибла от удара током, принимая душ. Разряд прошел по металлической лейке душа. Муж и дочь погибшей попытались спасти ее и тоже получили удар током. 64-летний мужчина и 26-летняя девушка живы, их жизни ничего не угрожает.

 

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 16:02 +2
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