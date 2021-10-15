Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти тулячки от удара током в ванной

Напомним, днем 12 сентября в одной из квартир Советского округа Тулы 64-летняя женщина погибла от удара током, принимая душ. Разряд прошел по металлической лейке душа. Муж и дочь погибшей попытались спасти ее и тоже получили удар током. 64-летний мужчина и 26-летняя девушка живы, их жизни ничего не угрожает.