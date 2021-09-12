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В Туле женщина погибла от удара током, еще два человека пострадали
Фото из архива Myslo.

В Туле женщина погибла от удара током, еще два человека пострадали

Тулячка погибла в собственной ванной.

Днем 12 сентября в одной из квартир Советского округа Тулы произошло ЧП. 64-летняя женщина принимала душ и внезапно получила сильный удар током. Известно, что разряд прошел по металлической лейке душа.

Сердце женщины не выдержало, она скончалась на месте. Муж и дочь погибшей попытались вытащить ее из ванны и тоже получили удар током. 64-летний мужчина и 26-летняя девушка живы, их жизни ничего не угрожает.

По одной из версий, на душе было установлено электрооборудование: подсветка или нагреватель. Это версия сейчас проверяется.

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 13:38 +1
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