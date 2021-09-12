В Туле женщина погибла от удара током, еще два человека пострадали

Фото из архива Myslo.

Днем 12 сентября в одной из квартир Советского округа Тулы произошло ЧП. 64-летняя женщина принимала душ и внезапно получила сильный удар током. Известно, что разряд прошел по металлической лейке душа.

Сердце женщины не выдержало, она скончалась на месте. Муж и дочь погибшей попытались вытащить ее из ванны и тоже получили удар током. 64-летний мужчина и 26-летняя девушка живы, их жизни ничего не угрожает.

По одной из версий, на душе было установлено электрооборудование: подсветка или нагреватель. Это версия сейчас проверяется.