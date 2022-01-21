Крупный пожар в Шатске: тульская полиция обеспечивает порядок на месте ЧП

Открытое горение тушили больше двух часов. Дом выгорел на площади 160 квадратных метров

Полиция обеспечивает порядок и безопасность на месте крупного пожара, который произошел днем 21 января в поселке Шатске.

«На место происшествия направлены сотрудники полиции для оказания помощи пострадавшим, обеспечения общественного порядка и недопущения совершения противоправных деяний», — сообщили в УМВД России по Тульской области.

По информации регионального МЧС, сообщение о пожаре в многоквартирном доме на ул. Полевой в Шатске поступило в 11.38. Открытое горение было ликвидировано в 13.56. В результате происшествия выгорела часть дома на площади 160 кв. метров.

«Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекались 31 человек и 7 единиц техники», — уточнили в пресс-службе регионального ведомства.

В настоящий момент на месте пожара ведутся проливка и разбор завалов. Информация о том, что в здании мог находиться пожилой мужчина-инвалид, пока не подтверждена и не опровергнута.