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Крупный пожар в Шатске: тульская полиция обеспечивает порядок на месте ЧП

Крупный пожар в Шатске: тульская полиция обеспечивает порядок на месте ЧП

Открытое горение тушили больше двух часов. Дом выгорел на площади 160 квадратных метров

Полиция обеспечивает порядок и безопасность на месте крупного пожара, который произошел днем 21 января в поселке Шатске.
 
«На место происшествия направлены сотрудники полиции для оказания помощи пострадавшим, обеспечения общественного порядка и недопущения совершения противоправных деяний», — сообщили в УМВД России по Тульской области.
 
По информации регионального МЧС, сообщение о пожаре в многоквартирном доме на ул. Полевой в Шатске поступило в 11.38. Открытое горение было ликвидировано в 13.56. В результате происшествия выгорела часть дома на площади 160 кв. метров.
 

 
«Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекались 31 человек и 7 единиц техники», — уточнили в пресс-службе регионального ведомства.
 
В настоящий момент на месте пожара ведутся проливка и разбор завалов. Информация о том, что в здании мог находиться пожилой мужчина-инвалид, пока не подтверждена и не опровергнута.
 
 
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:08 0
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