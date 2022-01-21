Фото из архива.
В Тульской области сотрудница полиции покончила с собой возле места службы
По некоторым данным, работница ФМС Куркинского района свела счеты с жизнью из-за неудач в личной жизни.
ЧП случилось 11 января. Тело 40-летней сотрудницы подразделения по вопросам миграции Куркинского района белым днем обнаружили на дереве возле здания ФМС в Больничном переулке. Рядом также находится районная больница и храм.
Как стало известно Myslo, женщина оставила предсмертную записку, из которой стало понятно, что она покончила с собой из-за проблем в личной жизни. Ее избранник был женат и не собирался уходить из семьи.
Женщина долго готовила место для суицида: свидетели видели, как накануне она чистила там снег, принесла лестницу, но не придали этому значения.
У погибшей остался несовершеннолетний ребенок.
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