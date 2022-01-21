новости
новости
Регистрация
В Тульской области сотрудница полиции покончила с собой возле места службы
Фото из архива.

В Тульской области сотрудница полиции покончила с собой возле места службы

По некоторым данным, работница ФМС Куркинского района свела счеты с жизнью из-за неудач в личной жизни.

ЧП случилось 11 января. Тело 40-летней сотрудницы подразделения по вопросам миграции Куркинского района белым днем обнаружили на дереве возле здания ФМС в Больничном переулке. Рядом также находится районная больница и храм.

Как стало известно Myslo, женщина оставила предсмертную записку, из которой стало понятно, что она покончила с собой из-за проблем в личной жизни. Ее избранник был женат и не собирался уходить из семьи.

Женщина долго готовила место для суицида: свидетели видели, как накануне она чистила там снег, принесла лестницу, но не придали этому значения.

У погибшей остался несовершеннолетний ребенок.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 11:10 +1
Другие статьи по темам
Событие
покончила с собойполиция ФМС
Место
КуркиноТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Дмитрия Миляева избрали секретарем местного отделения партии «Единая Россия»
Дмитрия Миляева избрали секретарем местного отделения партии «Единая Россия»
Викторина для вакцинированных туляков: какие призы можно выиграть сегодня?
Викторина для вакцинированных туляков: какие призы можно выиграть сегодня?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.