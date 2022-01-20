Коронавирусная статистика за сутки: в Туле и области еще 253 случая заражения

За минувшие сутки в Туле и области выявлено 253 случая заражения коронавирусом. 160 пациентов выздоровели, 13 — умерли.

Всего с начала пандемии выявлено 79 432 случая заражения, выздоровело 70 021 человек, умерло — 4 481.

За прошедший день в России выявлено 38 850 новых случаев. За это же время — 698 смертей, 22 920 выздоровевших.