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Коронавирусная статистика за сутки: в Туле и области еще 253 случая заражения

Коронавирусная статистика за сутки: в Туле и области еще 253 случая заражения

13 пациентов умерли.

За минувшие сутки в Туле и области выявлено 253 случая заражения коронавирусом. 160 пациентов выздоровели, 13 — умерли.

Всего с начала пандемии выявлено 79 432 случая заражения, выздоровело 70 021 человек, умерло — 4 481.

За прошедший день в России выявлено 38 850 новых случаев. За это же время — 698 смертей, 22 920 выздоровевших.

Сюжет: Коронавирус
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