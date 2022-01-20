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На ул. Октябрьской в Туле из-за ДТП встали троллейбусы
Фото: Михаил Медведев

На ул. Октябрьской в Туле из-за ДТП встали троллейбусы

Авария произошла неподалеку от пересечения с ул. Максима Горького.

Днем 20 января в районе пересечения ул. Октябрьской и ул. Максима Горького в Туле произошло ДТП. Как сообщил в редакцию Myslo туляк Михаил Медведев, неподалеку от остановки столкнулись троллейбус и маршрутка.
 
«ДТП касательное, пострадавших, скорее всего, нет. Но из-за аварии не могут проехать другие троллейбусы», — отметил автор снимка.
 
Информация актуальна по состоянию на 13.20.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:24 +2
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