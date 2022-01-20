В Туле многодетная мать бросила четверых детей

У детей есть шанс остаться в семье родственников, если бабушке разрешат оформить опеку на них.

Бабушка обратилась к уполномоченному по правам ребенка в Тульской области Наталье Зыковой с просьбой помочь оформить опеку на четверых внуков.

Женщина рассказала, что отец детей умер, а мать бросает детей одних дома, подвергая таким образом опасности, и ведет асоциальный образ жизни; возможно, употребляет наркотики.

На данный момент один из детей живет с бабушкой, еще один — в спецучреждении, а двое — пока в больнице, но скоро окажутся в Доме ребенка.

«Бабушка желает воспитывать внуков сама. Ситуация сложная с точки зрения правоприменительной практики. Статус детей как оставшихся без попечения не определён (ст. 121, 122 СК РФ), они выявлены полицией как безнадзорные. Соответственно, передать их бабушке с точки зрения закона непросто и небыстро. Взяла ситуацию на свой контроль, окажем содействие в розыске матери и при необходимости — в ограничении ее в родительских правах и передаче детей бабушке», — рассказала на своей странице в соцсетях Наталья Зыкова по окончании личного приема.

Также она напомнила, что в соответствии со ст. 54 Семейного кодекса Российской Федерации за ребенком закреплено право жить и воспитываться в семье, знать своих родителей, право на заботу с их стороны, совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это противоречит интересам ребенка.

«Это является основополагающим правом ребенка, признанным российским законодательством, а также общепринятыми принципами и нормами международного права. Если дети по разным причинам остаются без родительского попечения, то у них появляется право быть устроенными в замещающую семью и в первую очередь — в семью родственников.

В прошлом году в мой адрес неоднократно поступали аналогичные обращения от родственников в случае смерти одного из родителей и асоциальном поведении другого родителя. После моего вмешательства с участием органов опеки и попечительства, КДНиЗП, УМВД находили выход для скорейшей передачи детей в семью. Каждая ситуация решалась индивидуально с учётом специфики нашего законодательства», — уточнила Наталья Зыкова.