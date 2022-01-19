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С температурой тела выше 37 туляков не пустят в торговый центр и ресторан

С температурой тела выше 37 туляков не пустят в торговый центр и ресторан

Также рекомендовано остановить проведение банкетов, танцевальных и иных развлекательных мероприятий.

Губернатор Тульской области подписал новый указ, который уточняет документ от июня 2021 года. На данный момент нововведения носят рекомендательный характер.

По вопросу применения уточненных требований сегодня в пресс-центре правительства региона состоялся брифинг.

— Сегодня очень много больных не только ковидом, но и в целом респираторными заболеваниями, — пояснил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев. — Новый штамм коронавируса — «омикрон» — быстро распространяется, как и обычные респираторные заболевания. Именно поэтому надо вернуться к осторожности, тем правилам жизни, которые выработаны были для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Я хочу призвать граждан к осторожности. Вы можете любить маски, не любить, но постарайтесь сделать так, чтобы вы не заразились.

Не отправляйте детей с респираторными симптомами в школу. Просто подумайте о том, что это может стать огромной проблемой для детского коллектива. Педагоги привиты, а детей пока не прививают, тем не менее есть вероятность, что и они подвержены заражению «омикроном». Также не рекомендуется допускать в торговые центры, кафе и рестораны посетителей с повышенной температурой. Один заболевший «омикроном» посетитель может «ликвидировать» целый бизнес. Давайте беречь сотрудников своих и посетителей.

Напомним, в указе говорится:

«Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям при оказании услуг (осуществлении деятельности): общественного питания, за исключением дистанционной торговли и самовывоза, обеспечить контроль (измерение) температуры тела всех входящих посетителей (потребителей) с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным способом, ограничив допуск таких лиц с температурой тела выше 37,1 °C, а также приостановить проведение банкетов, танцевальных и иных развлекательных мероприятий; музеями, музеями-заповедниками, по публичной демонстрации кинофильмов, по проведению выставок, концертов, культурных и зрелищных мероприятий по показу спектаклей и представлений, в том числе цирковых, а также при проведении спортивных мероприятий обеспечить контроль (измерение) температуры тела всех входящих посетителей (зрителей) с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным способом, ограничив допуск таких лиц с температурой тела выше 37,1°C».

Сюжет: Коронавирус
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