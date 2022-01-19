Фото из архива Myslo.
В Тульской области внесены изменения в «коронавирусный» указ губернатора: термометрия в ТЦ, удаленка и вакцинация
А еще - запрет банкетов. Что еще рекомендовано тулякам? Новый указ опубликован сегодня, 19 января.
Губернатор Тульской области подписал новый указ, который вносит дополнения в июньский документ 2021 года.
В целях недопущения распространения новой коронавирусной
инфекции (CОVID-19) на территории Тульской области губернатор постановил:
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Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Тульской области с учетом характера работы обеспечить в соответствии с трудовым законодательством перевод на дистанционный режим работы не менее 50% работников из числа руководителей, специалистов и других служащих;
обеспечить достижение уровня коллективного иммунитета (вакцинации, ревакцинации) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не менее чем у 80% работников в сроки, определенные Главным государственным санитарным врачом по Тульской области.
- Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям при оказании услуг (осуществлении деятельности): общественного питания, за исключением дистанционной торговли и самовывоза, обеспечить контроль (измерение) температуры тела всех входящих посетителей (потребителей) с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным способом, ограничив допуск таких лиц с температурой тела выше 37,1°C, а также приостановить проведение банкетов, танцевальных и иных развлекательных мероприятий; музеями, музеями-заповедниками, по публичной демонстрации кинофильмов, по проведению выставок, концертов, культурных и зрелищных мероприятий по показу спектаклей и представлений, в том числе цирковых, а также при проведении спортивных мероприятий обеспечить контроль (измерение) температуры тела всех входящих посетителей (зрителей) с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным способом, ограничив допуск таких лиц с температурой тела выше 37,1°C;
- Собственникам зданий, строений, сооружений, в которых расположены торговые и торгово-развлекательные центры, — обеспечить контроль (измерение) температуры тела всех входящих посетителей с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным способом, ограничив допуск таких лиц с температурой тела выше 37,1°C.
Указ вступает в силу со дня официального опубликования, то есть с 19 января 2022 года.
Полный текст указа здесь.
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