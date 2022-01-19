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Арест тульского депутата Бороненко: ущерб увеличился на миллион рублей

Арест тульского депутата Бороненко: ущерб увеличился на миллион рублей

Об этом сообщил руководитель регионального СУ СКР Владимир Усов.

Сегодня в Туле состоялась пресс-конференция руководителя СУ СКР России по Тульской области Владимира Усова. В ходе пресс-конференции он рассказал об уголовном деле в отношении депутата Александра Бороненко, арестованного в декабре 2021 года:

— Сумма ущерба, причиненного обвиняемым, выросла с двух до трех миллионов рублей. Мы планируем закончить расследование уголовного дела как можно скорее, — заявил Усов.

Напомним, по версии следствия, в период с октября 2019-го по декабрь 2021 года Бороненко устроил в качестве своих помощников на работу трех лиц, которые фактически не выполняли свои трудовые обязанности.

Начисляемые им в качестве зарплаты деньги Бороненко забирал себе, причинив городскому бюджету ущерб в особо крупном размере. Противоправные действия подозреваемого пресечены сотрудниками ФСБ.
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