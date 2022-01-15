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Туляк заплатит штраф в 3,2 млн рублей за торговлю муниципальной землей

Туляк заплатит штраф в 3,2 млн рублей за торговлю муниципальной землей

Мужчина по подложным документам зарегистрировал на себя земельный участок.

Советский районный суд Тулы вынес приговор по уголовному делу 32-летнего жителя областного центра. Он признан виновным в мошенничестве.

В 2015 году мужчина вместе с 46-летним знакомым, приговор в отношении которого состоялся ранее, представил в соответствующий отдел Росреестра подложные свидетельства о праве собственности на два земельных участка, датированные 1992 годом, якобы выданные органом местного самоуправления. Получив свидетельства о государственной регистрации права собственности на указанные участки, злоумышленники продали их третьим лицам.

Министерству имущественных и земельных отношений Тульской области указанными противоправными действиями причинен ущерб свыше 3,5 млн рублей.

Суд учел мнение государственного обвинителя и приговорил подсудимого к наказанию в виде штрафа в размере 3,2 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:04 +1
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