Как тульских школьников готовят к поступлению в медицинские вузы

15 января в центре образования №1 им. Горшкова на встречу с учащимися 10-11 классов Тульской областной медицинской школы приехали замминистра здравоохранения - заместитель министра здравоохранения - директор департамента кадровой работы и проектной деятельности министерства здравоохранения Тульской области Юлия Гончарова и ректор Рязанского государственного медуниверситета им. Павлова Роман Калинин.

Такие встречи стали уже доброй традицией. На них учащиеся напрямую задают вопросы руководителю медвуза, обсуждают возможности поступить в него по целевому направлению, перспективы и выбор будущей специализации, профессионального роста.

Напомним, что медицинская школа «Ступени к медицине» на базе центра образования №1 в Туле начала работу 2 года назад по инициативе губернатора Алексея Дюмина и при поддержке правительства региона.

- Основная цель областной медицинской школы «Ступень к медицине» - привлечь молодежь в медицину, рассказать о востребованности медицинских специальностей и «вырастить» новые кадры для региона со школьной скамьи, - говорит директор департамента кадровой работы и проектной деятельности Юлия Гончарова. – Мы очень заинтересованы, чтобы дети учились в профильных классах, получали целевые направления в медвузы, успешно заканчивали их и возвращались в Тульскую область работать.

В актовом зале центра образования №1 не было свободных мест (конечно, с учетом рассадки по требованию Роспотребнадзора). Около 80 учеников 9-11 классов, мечтающих стать врачами, посмотрели презентацию регионального минздрава о новых медцентрах, куда уже сейчас приглашают на работу специалистов – онкоцентре, перинатальном центре и кардиоцентре.

По словам Юлии Гончаровой, по целевым направлениям в медицинских вузах страны сейчас обучается 903 студента и 300 ординаторов из Тульской области. На 2022 год планируется около 200 целевых мест.

- Целевое место – это не только гарантия последующего трудоустройства по профессии, но и материальная поддержка студента на все время обучения. Три тысячи рублей ежемесячно получают студенты и ординаторы, - пояснила замминистра.

Она подробно рассказала и о мерах материальной поддержки специалистов при трудоустройстве:

- 650 тыс. руб. - это социальная выплата медработникам востребованных специальностей, оказывающим амбулаторно-поликлиническую помощь или скорую медицинскую помощь,

- 5 окладов - единовременная выплата молодым специалистам, впервые приступившим к работе по полученной специальности и отработавшим по ней 3 года,

- крупные единоразовые выплаты участникам программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер»,

- предоставление служебных квартир,

- возмещение части затрат по ипотечному кредиту и льготное ипотечное кредитование для приобретения и строительства своего жилья.

В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» целевой показатель обеспеченности кадрами составляет 35 на 10 тысяч населения. В данный момент его выполнение составляет 95%.

- Дефицит врачей в Тульской области составляет в абсолютных цифрах около 500 специалистов. Сейчас самые востребованные – участковые терапевты, педиатры, онкологи, анестезиологи-реаниматологи и кардиологи. Впрочем, специалисты первичного звена будут востребованы всегда, ведь первое место, куда приходит больной – это поликлиника или ФАП. Ну а какую для себя специализацию выберут сегодняшние школьники, зависит от них самих. Считаю, развиваться и расти профессионально можно только там, где твое сердце и душа, - говорит Юлия Гончарова.

- В этом году это первая наша встреча в учебном году. Очень надеюсь, что в самое ближайшее время мы встретимся в нашем вузе – по традиции мы привозим выпускников Тульской областной медшколы на неделю в рязанский мед, чтобы они прониклись атмосферой, энергетикой альма-матер. Я не агитирую поступать конкретно в наш вуз, я агитирую за медицину! – говорит ректор Рязанского государственного медуниверситета им. Павлова Роман Калинин. – Хотя и горжусь, что в прошлом году треть выпускников тульской школы поступили именно в рязанский мед.

Кстати, в этом году в медвузе модернизировали студенческое общежитие. Оно рассчитано на 460 мест. И теперь иногородние студенты, в том числе и тульские, могут рассчитывать на комфортное проживание в студенческом кампусе.

По словам ректора медвуза, Тульская областная медшкола создает основу дальнейшего образования, имеет высокий уровень преподавания профильных предметов и дает мотивацию в осознанном выборе профессии.

- В ближайшем будущем будут востребованы генетики и биоинформатики, и это уже не совсем медицинская специализация. Когда проводятся генетические исследования, не врач делает расшифровку результатов, а биоинформатик. На основе его выводов генетик ставит диагноз. Именно эти специальности будут очень востребованы в совсем недалеком будущем. И в новом тульском онкодиспансере совершенно точно будет генетическая лаборатория, и точно будут нужны и генетики и биоинформатики. Уверен, останутся востребованы и классические врачебные специалисты. При всем богатстве технического оснащения руки хирурга ничто не заменит (кстати, сам Роман Калинин по специализации сосудистый хирург – прим. авт), - говорит ректор рязанского медуниверситета.

В прошлом году в тульской медицинской школе обучалось 203 школьника, 68 из них закончили обучение, 35 поступили по целевому направлению в вуз, остальные - по общему конкурсу. Сейчас в школе 200 учеников из Тулы, Алексина, Богородицка, Венева, Новомосковска, Щекино, Дубны, Куркино, Киреевска и поселка Первомайский.

- Школа «Ступень к медицине» - это приоритет нашего центра образования, - говорит Вера Сошнева, директор ЦО №1. – Занятия по химии, биологии, латыни, русскому языку проходят по вторникам и четвергам во второй половине дня, а также по выходным. Они бесплатные. Но зачисление в «Ступени к медицине» происходит на конкурсной основе, по итогам олимпиад и вступительных экзаменов.

Ученица 3 года обучения медицинской школы Анна Бриль решила стать врачом под впечатлением рассказов своей тети-врача.

- Изначально я училась в классе с химико-биологическим уклоном, а потом узнала об этой медицинской школе и поступила в нее. Мне очень нравится, занятия интересные, особенно практические опыты. Наш класс ходил на экскурсии в тульские больницы, это произвело на нас сильное впечатление, мы потом долго обсуждали, каково это - работать врачом. Я планирую поступать в медвуз на отделение «Лечебное дело», но пока еще для себя не выбрала специализацию. Считаю, хороший врач – это прежде всего отзывчивый человек, целеустремленный и готовый выдержать любые трудности. Буду стараться стать таким.

Илья Ройзен, сокурсник Анны по школе «Ступень к медицине», уже решил, что будет стоматологом.

- Для меня важно качество обучения. И здесь оно на высоком уровне, но главное – дается легко, потому что интересно. Мои прабабушка и прадедушка были известными в Туле врачами, и я, можно сказать, продолжаю семейную династию. Я хочу стать стоматологом-ортопедом. Наверное, потому что такой специалист может исправить природный дефект человека, чтобы он широко и счастливо улыбался. Это, считаю, очень творческая профессия.



