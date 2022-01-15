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В Туле на трех перекрестках временно отключат светофоры

В Туле на трех перекрестках временно отключат светофоры

Это связано с плановыми работами.

Сегодня до 16.00 отключен светофор на пересечении улиц Металлургов и Гастелло.

Завтра отключение светофоров запланировано с 10:00 до 13:00 на перекрестке улиц Металлургов и Гайдара, а с 14:00 до 16:00 на ул. Металлургов в районе магазина «Гиперспар».

Автовладельцев и пешеходов просят соблюдать правила дорожного движения, руководствоваться требованиями дорожных знаков и разметки.

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:54 +1
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