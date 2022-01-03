За неделю от ковида скончались 79 туляков

Им было от 46 до 94 лет.

По данным регионального оперативного штаба, с 28 декабря по 3 января 1426 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения — 66 967 человек.

За минувшую неделю зарегистрировано 1507 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов и городских округов. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 75 802 случая заболевания.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 79 пациентов в возрасте от 46 до 94 лет. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения — 4 286 человек.

Напомним, неделей ранее скончались 82 человека от 35 лет до 91 года.