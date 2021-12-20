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За неделю в Тульской области умерли 82 пациента с ковидом

За неделю в Тульской области умерли 82 пациента с ковидом

Их возраст – от 35 лет до 91 года.

По данным регионального оперативного штаба, с 14 по 20 декабря зарегистрировано 1630 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии ковидом заболели 72 711 человек.

1501 житель Тулы и других районов области выздоровел от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения — 64 070 человек.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 82 пациентов в возрасте от 35 лет до 91 года. У большинства в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения — 4 124 человека.

Сюжет: Коронавирус
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