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В Туле утвержден новый регламент согласования перепланировки квартиры

В Туле утвержден новый регламент согласования перепланировки квартиры

Документ 29 декабря подписал глава администрации города Дмитрий Миляев. Постановление вступило в силу со дня официального опубликования.

Согласование переустройства или перепланировки квартир в многоквартирном доме является муниципальной услугой. Обратиться за ее получением могут как физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, так и юридические, либо их уполномоченные представители.

Заявители должны быть либо собственниками, либо нанимателями по договору соцнайма или по договору оперативного управления (при коммерческой аренде). Проводить такие капитальные работы можно только в помещении, которое не относится к категории непригодного для проживания и использования.

Решение о согласовании принимает территориальное управление. Обратиться можно как в районную администрацию, так и МФЦ. Заявление принести лично или подать его через портал Госуслуг: gosuslugi.ru или gosuslugi71.ru.

В заявлении помимо личных данных необходимо указать: информацию об арендующих помещение (при наличии); режим проведения ремонтно-строительных работ: в выходные/праздничные/рабочие дни, а также срок с указанием даты и времени начала и окончания; наличие других собственников помещения.

Потребуется предъявить правоустанавливающие документы на помещение в электронном формате, если необходимые документы и сведения о правах на помещение отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости; проект переустройства или перепланировки.

Если предполагаемые работы нельзя провести без присоединения к ним части общего имущества, то надо будет получить согласие всех собственников и предоставить оригинал протокола общего собрания. Если ремонт будет выполнять управляющая компания, то согласие необходимо получить и от нее, а также от организаций, обслуживающих переустраиваемые инженерные сети.

Также потребуется согласие всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих).

«Решение о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки должно быть принято по результатам рассмотрения соответствующего заявления и необходимых документов в срок не позднее чем через 30 дней со дня представления документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя», — говорится в постановлении.

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 16:07 −1
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